Lukaš Fabijanski (40) je sa Vest Hemom potpisao ugovor do završetka sezone.

On je već bio član Vest Hema od 2018. do 30. juna ove godine, kada je nakon isteka ugovora napustio klub, u koji se vratio nakon prelaska Vesa Foderingama u Aris iz Limasola.

"Zaista sam srećan što sam se vratio jer ovaj klub očigledno mnogo znači meni i ljudima u ovom klubu. Videti ih ponovo, bilo je prelepo. Oduvek sam bio, i sigurno ću biti, igrač koji uvek stavlja tim iznad svojih ličnih ciljeva. Mislim da me onda ljudi možda vide kao dobru osobu u društvu, dobru osobu koju treba imati u timu zbog onoga što donosim i tako da nije samo stvar u meni, već u timu", naveo je Fabijanski, a preneo sajt kluba.

Fabijanski je za Vest Hem već odigrao 216 utakmica, a u sezoni 2018/19 je bio proglašen i za igrača sezone londonskog kluba.

Pre dolaska u Vest Hem igrao je i za Svonsi, Arsenal, Legiju iz Varšave i Leh iz Poznanja, dok je za reprezentaciju Poljske zabeležio ukupno 57 nastupa.

"Ovde sam da podržim, da održim visoke standarde. Imam i ogromno iskustvo, tako da mislim da može biti korisno. Svakako ću nastaviti da radim onako kako sam oduvek radio, što je, nadam se, uvek na dobrom nivou, ali istovremeno razumem da je moja uloga potpuno drugačija", dodao je Fabijanski.

Trener Vest Hema Grejam Poter rekao je da je Fabijanski i dalje "vrhunski golman i profesionalac", kao i savršen izbor za ulogu koja je trebalo da bude popunjena.

"Veoma smo zadovoljni što se Lukaš vratio u tim. Bez obzira na to što je ranije bio ovde, glavni faktor je to što je on i dalje vrhunski golman i vrhunski profesionalac, i savršen izbor za ulogu koju smo morali da popunimo. To je pojačanje koje ima savršenog smisla za sve. Lukaš izuzetno dobro poznaje klub, veoma je poštovan i popularan među svima ovde. Njegova ličnost i karakter biće odličan primer, posebno našim mlađim igračima, i on je neko ko zaista brine o Vest Hemu i želi da nam pomogne na bilo koji način. Veoma smo srećni što se vratio u naš tim", kazao je Poter.

(Beta)