NAVIJAČI SE PROTIVE - UEFA SE PREMIŠLJA: Odložena odluka o organizovanju utakmica domaćih liga u inostranstvu
Izvršni komitet Uefa saopštio je da mu je potrebno više vremena da razmotri predloge španske i italijanske lige, ali i za razgovore sa navijačkim grupama.
Navijači se protive predlozima da se utakmice domaćih liga igraju van Evrope.
Španska liga želi da se utakmica Viljareala i Barselone odigra 20. decembra u Majamiju, a Serija A traži da Milan i Komo u februaru igraju u Pertu.
Izvršni komitet Uefa je na današnjem sastanku u Tirani konstatovao "važno i rastuće pitanje", ali želi da prikupi stavove svih zainteresovanih strana pre nego što donese konačnu odluku.
Više od 500 navijačih grupa udruženih u Evropsku mrežu fudbalskih navijača koju je priznala Uefa, žestoko se protivi organizovanju utakmica u inostranstvu.
Čelnici Uefa su prethodno saopštili da ne podržavaju organizovanje utakmica domaćih liga u inostranstvu, ali se čini da nemaju pravni osnov da ih zabrane.
"Evropski fudbal pripada našim stadionima, našim gradoima i našim zajednicama. I jedna ligaška utakmica u inostranstvu je previše", naveli su navijači u saopštenju.
(Beta)