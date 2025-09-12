Slušaj vest

Šerif Endijaj napušta Crvenu zvezdu! A, na Marakanu stiže veliki novac.

FK Crvena zvezda prodao je Šerifa Endijaja u Tursku! Klub Samsun iskeširaće 5.000.000 evra za reprezentativca Senegala i "devetku" crveno-belih.

Pafos odneo veći novac

Imala je Crvena zvezda ovog leta i unosnije ponude za Šerifa Endijaja (29), ali je mnoge odbila jer je procena sportskog menadžmenta bila da je Senegelac potreban ekipi u pohodu na Ligu šampiona. Nažalost, posle ispadanja od Pafosa polako se skraćivao krug zainteresovanih klubova.

Imao je Šerif Endijaj dogovor sa Al Džazirom iz Ujedinjenih Arapaskih Emirata, ali se nešto iskomplikovalo poslednjih nedelja. Isto tako, tokom leta Senegalac je bio skautiran od strane Pariza, Viljareala... Tokom zime tražili su ga Votford i Lids.

Turska kao logičan izbor

Na kraju Šerif Endijaj izabrao je da se vrati u Tursku, zemlju iz koje je i došao u Crvenu zvezdu. Da podsetimo, u leto 2023. snažni napadač stigao je iz Adane. Sada će Šerif Endijaj ponovo igrati u prvenstvu koje dobro poznaje i to u ekipi koja ima visoke ambicije, koja je prošle sezone završila na trećem mestu u prvenstvu.

Nije poznato koliku platu će imati Šerif Endijaj u Samsunu, ali ono što je izvesno, jeste da će ona biti veća od one koju je imao u Beogradu.

Imao mogućnost i da ostane

Valja podsetiti, da su na Marakani želeli da Šerifa Endijaja zadrže do juna 2028. godine. Bilo je razgovora između fudbalera, njegovih zastupnika i čelnika Crvene zvezde tokom jula. Na kraju, postignut je dogovor da Šerif ostane u klubu tokom kvalifikacija za Ligu šampiona, a da u slučaju eventualnog plasmana dođe i do produženja saradnje. Pošto je Zvezda ispala od Pafosa, Endijaj je odlučio da što bolje unovči svoj status i izbor je pao na Samsun.

Crvena zvezda je prodajom Šerifa Endijaja makar malo "očistila" svlačionicu. Od napadača ostali su Marko Arnautović i Bruno Duarte, a tu je novi projekat kluba, mladi i 192 centimetra visoki Aleksa Damjanović (16).