Slušaj vest

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da će prilagoditi igru novom golmanu Đanluiđiju Donarumi i da od njega neće očekivati iste igračke sposobnosti koje je imao Ederson.

Golman Ederson je posle osam uspešnih godina u Sitiju prošle sedmice prešao u Fenerbahče, a bio je prepoznatljiv po tehničkim sposobnostima i veštim dodavanjima u polju.

On se zbog toga dobro uklapao u Gvardiolin stil igre, ali španski trener ne može to da očekuje od Donarume, kome dodavanje lopte nije jača strana.

Italijanski golman, koji je došao iz Pari Sen Žermena, mogao bi da debituje već u nedelju u gradskom derbiju protiv Mančester junateda.

"Uvek pokušavam da se prilagodim kvalitetu igrača. Neću zahtevati od Điđija da radi nešto što mu je neprijatno. Kada pričamo o Edersonu, on je najbolji koga sam video u dodavanjima, kratkim i dugim. Nismo doveli Điđija da radi ono što je Ederson radio. Điđi ima drugi kvalitet", rekao je Gvardiola.

On je dodao da, ističući kvalitete Edersona, ne pokušava da "potkopa" Donarumu i sa oduševljenjem je govorio o italijanskom golmanu.

"Toliko je visok, ogroman je. Njegovo prisustvo će biti ogromno na velikoj sceni. Ono što je uradio u Ligi šampiona prošle sezone na Vila Parku, Enfildu, u mnogim utakmicama, dokazuje koliko je dobar", naveo je.

On je rekao da je upoznao Donarumu u sredu, ali da ga u četvrtak nije gledao kako trenira.

Upitan da li će Donaruma braniti u nedelju umesto Džejmsa Traforda, koji je branio u prve tri utakmice u Premijer ligi, Gvardiola je odgovorio: "Videćemo".

Siti je sezonu u Premijer ligi počeo pobedom protiv Vulverhemptona, ali je posle toga vezao dva poraza, protiv Totenhema 0:2 i Brajtona 1:2.