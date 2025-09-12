Slušaj vest

Zvanično – Šerif Endiaje je potpisao za Samsun i obavezao se na četvorogodišnju vernost turskom superligašu.

Srpski šampion će inkasirati 5.000.000 evra od prodaje reprezentativca Senegala, što je ipak značajno manje od očekivanog, imajući u vidu da je Al Džazira iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nudila čak 3.000.000 evra više.

Šerif Endijaj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dobro je Šerif upoznat sa turskim fudbalom, jer je već nosio dres tamošnjeg Goctepea i Adane.

Šerif je za Zvezdu nastupao od 2023. do početka sezone 2025/2026.

BONUS VIDEO:

Crvena zvezda - Partizan, gol Šerifa za 1:1 Izvor: Arena premium