Crvena zvezda prodala bez golgetera!
KRAJ PRIČE - ZVANIČNO: Lider Crvene zvezde napustio Marakanu!
Zvanično – Šerif Endiaje je potpisao za Samsun i obavezao se na četvorogodišnju vernost turskom superligašu.
Srpski šampion će inkasirati 5.000.000 evra od prodaje reprezentativca Senegala, što je ipak značajno manje od očekivanog, imajući u vidu da je Al Džazira iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nudila čak 3.000.000 evra više.
Dobro je Šerif upoznat sa turskim fudbalom, jer je već nosio dres tamošnjeg Goctepea i Adane.
Šerif je za Zvezdu nastupao od 2023. do početka sezone 2025/2026.
