Talentovani napadač Crvene zvezde Aleksa Damjanović je u klupskim prostorijama parafirao ugovor sa klubom do 2028. godine.

Uprava kluba sa Marakane pokazala je da u Aleksi Damjanoviću vidi veliki potencijal, a novim ugovorom poslala je poruku i stranim klubovima koji ga prate.

Aleksa Damjanović, napadač Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Da podsetimo, ovog leta Brentford i Štutgart nudili su 4.000.000 evra za Aleksu Damjanovića, iako on ima samo 16 godina.

- Veoma sam srećan što sam potpisao novi ugovor. Ovo je nagrada za mene, naravno cilj je da nastavim da radim i treniram, te verujem da je ovo samo jedan od mojih ugovora u Zvezdi. Klub mi je ukazao poverenje i zato sam i rekao da je ovo nagrada za moje igre do sada. Zaista je podstrek da nastavim sa radom i da još više doprinesem - istakao je Aleksa Damjanović.

Aleksa Damjanović, u društvu Svetozara Mijailovića i Mitra Mrkele Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Damjanović je sa prvim timom prošao pripremni period.

- Iz kadeta sam prešao u prvi tim, velika je promena. Prošao sam sa timom pripreme na Zlatiboru i u Austriji i odmah sam postigao gol na utakmici protiv Sutjeske. Imam već dva nastupa, koja sam dobro odradio. Nisam imao sreće u Lučanima jer su mi poništili gol, ali bilo je lepih stvari svakako. Igram i za Grafičar gde stičem dodatno iskustvo. To je glavna stvar za mene, jer sa 16 godina igram seniorski fudbal, te smatram da je iskustvo ključno.

Neophodno iskustvo talentovani Zvezdin fudbaler stiče i u razvojnom timu.

- Prva liga je veoma teška, a atmosfera u Grafičaru je odlična. Zaista je dobra ekipa i kvalitetni su stariji igrači, koji me savetuju. Kada odem tamo osećam se takođe kao da skupljam iskustvo. Mnogo mi znači vreme provedeno u dresu Grafičara. Kada god ne igram u Zvezdi, značajno je što mogu da budem u Grafičaru.

1/7 Vidi galeriju Aleksa Damjanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Treninzi sa prvim timom i igračima izuzetnog kvaliteta mnogo znače perspektivnom napadaču.

- Veoma mi znači što mogu da učim od igrača poput Arnautovića i Duartea. Upravo to doprinosi mom bržem razvoju i mislim da sam za ovaj kratak period, koji sam proveo u prvom timu dosta napredovao. Fokusiran sam na Zvezdu i na svaki sledeći trening - zaključio je Damjanović.

Aleksa Damjanović je rođen 4. decembra 2008. godine u Beogradu. Prve fudbalske korake je napravio na terenima iza juga Marakane i bio važan deo svih mlađih kategorija. Tokom sezone 2024/25 je postao šampion Kadetske lige Srbije, te je poneo i titulu najboljeg strelca šampionata. Takođe, iste takmičarske godine visoki centarfor je igrao za juniorsku selekciju u Ligi šampiona za mlade, pod trenerskom palicom Nenada Milijaša. Prvom timu Crvene zvezde se priključio tokom priprema za sezonu 2025/26.