Golove su postigli Luj Bajere u 68. minutu i Lazar Mićić u 85. minutu.

Ekipa iz Ivanjice ostvarila je prvu pobedu i ima sedam bodova na 10. mestu na tabeli iz sedam utakmica.

IMT je odigrao osam mečeva i zauzima 13. mesto sa takođe sedam bodova.

Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su posle preokreta u Surdulici domaći Radnik 3:2.

Radnik je poveo golovima Vukašina Bogdanovića u 26. minutu i Daglasa Ovusua u 33. minutu. Njihov saigrač Sadik Abubakar isključen je u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Ekipa iz Kragujevca pobedila je golovima u drugom poluvremenu. Prvi gol postigao je Ester Sokler u 62. minutu, a tri minuta kasnije izjednačio je Bojan Adžić. Pobedonosni pogodak postigao je Slobodan Simović u šestom minutu nadoknade vremena.

Radnički je u sedam utakmica osvojio devet bodova i sedmi je na tabeli.

Javor ima sedam bodova na 10. mestu iz takođe sedam utakmica.

(Beta)