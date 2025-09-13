Fudbaleri Totenhema pobedili su na gostujućem terenu u londonskom derbiju Vest Hem 3:0, u utakmici četvrtog kola Premijer lige.
TOTENHEMOV TRIO RAZBIO "ČEKIĆARE" Vest Hem ubedljivo poražen u londonskom derbiju
Totenhem je poveo u 47. minutu golom koji je postigao Pape Matar Sar, a prednost je udvostručio Lukas Bergval u 57. minutu.
Konačan rezultat postavio je Miki van de Ven u 64. minutu.
Vest Hem je od 54. minuta igrao sa desetoricom, pošto je zbog prekršaja crveni karton dobio Tomaš Souček.
(Beta)
