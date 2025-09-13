Slušaj vest

Totenhem je poveo u 47. minutu golom koji je postigao Pape Matar Sar, a prednost je udvostručio Lukas Bergval u 57. minutu.

Konačan rezultat postavio je Miki van de Ven u 64. minutu.

Vest Hem je od 54. minuta igrao sa desetoricom, pošto je zbog prekršaja crveni karton dobio Tomaš Souček.

Totenhem je drugi na tabeli sa devet bodova, a Vest Hem ima tri boda na 18. mestu.

(Beta)

Ne propustiteFudbalMILOSAVLJEVIĆ DEBITOVAO - BORNMUT SLAVIO: Pobede u Premijer ligi upisali i Njukasl i Fulam
Veljko Milosavljević
FudbalARSENAL UBEDLJIV UZ EVROGOL ZUBIMENDIJA: Notingem Forest poražen sa novim trenerom
Arsenal
FudbalOZBILJAN UDARAC ZA PLAVCE: Napadač Čelsija zbog povrede van terena do decembra
Lijam Delap
FudbalAU, ENGLESKI VELIKAN U PROBLEMIMA DO GUŠE! ČELSI SUOČEN SA ČAK 74 OPTUŽBE! Ostrvo bruji - Plavci kršili pravila, evo šta ih sada čeka...
Fudbaleri Čelsija osvojili Svetsko klupsko prvenstvo

Novi dresovi fudbalske reprezentacije Srbije Izvor: Kurir