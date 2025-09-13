Slušaj vest

Na terenu stadiona Sportskog centra u Staroj Pazovi, Novi Pazar je poveo golom Jovana Marinkovića u 52. minutu, a pobedu je obezbedio Bob Omoregbe u prvom minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca.

Novi Pazar je peti na tabeli sa 11 bodova, a OFK zauzima šesto mesto sa bodom manje.

Ranije danas Javor je u Ivanjici pobedio IMT 2:0, a Radnički 1923 je u Surdulici pobedio Radnik 3:2.

(Beta)

