Fudbaleri Novog Pazara pobedili su u Staroj Pazovi domaći OFK Beograd 2:0, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.
Fudbal
NOVI PAZAR OPET POBEĐUJE: OFK Beograd poražen u Pazovi
Slušaj vest
Na terenu stadiona Sportskog centra u Staroj Pazovi, Novi Pazar je poveo golom Jovana Marinkovića u 52. minutu, a pobedu je obezbedio Bob Omoregbe u prvom minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca.
Novi Pazar je peti na tabeli sa 11 bodova, a OFK zauzima šesto mesto sa bodom manje.
Ranije danas Javor je u Ivanjici pobedio IMT 2:0, a Radnički 1923 je u Surdulici pobedio Radnik 3:2.
(Beta)
Reaguj
Komentariši