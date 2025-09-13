Slušaj vest

Čukarički je poveo u 54. minutu golom Marka Docića iz jedanaesterca, a domaći su izjednačili autogolom koji je postigao Nenad Tomović u 70. minutu.

Vojvodina je povela u 71. minutu pogotkom Lazara Ranđelovića, a pobedu je obezbedio Džon Meri u 86. minutu.

Novosadska ekipa je jedna od tri neporažene u Super ligi, pored Partizana i Crvene zvezde, i prva je na tabeli sa 17 bodova iz sedam utakmica.

Čukarički je takođe odigrao sedam utakmica, pretrpeo je drugi uzastopni poraz, ukupno treći u ligi i zauzima šesto mesto na tabeli sa 10 bodova.

Ranije danas Javor je u Ivanjici pobedio IMT 2:0, Radnički 1923 je u Surdulici pobedio Radnik 3:2, a Novi Pazar je u Staroj Pazovi pobedio OFK Beograd 2:0.

(Beta)