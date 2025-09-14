Slušaj vest

Prethodnog vikenda Železnik je bio domaćin humanitarno-memorijalnog spektakla, četvrtog po redu turnira „Jusuf Jusa Bulić“ u kom su skupljana sredstva za lečenje devojčice iz Železnika, Mile Gajić, u saradnji sa Fondacijom Budi Human.

O samom turniru, koji je organizovan fenomenalno, već smo pisali, a posebni gosti u Železniku bili su većnik za sport GO Čukarica, Đorđe Bulić, kao i predsednik Fudbalskog saveza Beograda, Nikola Lazetić.

U prijateljskoj atmosferi, njih dvojica razgovarali su o razvoju fudbala na opštini Čukarica, a Đorđe Bulić nam je otkrio detalje razgovora.

„Razgovor sa Nikolom Lazetićem bio je više nego koristan. Fudbalski savez Beograda je uvek i poslednjih par godina davao veliku pažnju klubovima sa Čukarice. Naglasio sam koliko nam znači njihova spremnost da pomognu i najmanjim klubovima, da se ne zaboravi baza i deca koja tek ulaze u sport. Posebna pažnja treba da bude posvećena infrastrukturi klubovima, kao i na razvoju škole fudbala, jer od toga zavisi budućnost našeg fudbala. Sva deca u svim klubovima treba da imaju svuda iste i dobre uslove, i na tome treba raditi svakodnevno“, rekao nam je većnik za sport GO Čukarica, Đorđe Bulić.

Na njegove reči nadovezao se Nikola Lazetić, predsednik Fudbalskog saveza Beograda:

„Moj tim, na čelu sa mnom, radiće na pomoći svim klubovima. Imamo dosta novih ideja i planova koje ćemo u narednom periodu gledati da realizujemo. Cilj nam je da svaki klub, bez obzira na veličinu, dobije podršku i mogućnost da se razvija. Samo tako možemo obezbediti jak fudbalski sistem, koji počinje od najmlađih“, dodao je on.

1/4 Vidi galeriju Đorđe Bulić i Nikola Lazetić Foto: Privatna arhiva

Obojica su stadion „Jusa Bulić“ u Železniku napustili puni utisaka zbog lepih poteza dečaka iz beogradskih i novopazarskih škola fudbala.

Lazetić je potom istakao i sledeće:

„Bilo je prelepo gledati talentovanu decu iz Beograda i Novog Pazara. Naravno, svi mi u sebi priželjkujemo da neko od njih jednog dana obuče dres reprezentacije, ali najvažnije je da su oni danas u sportu – da treniraju, da se druže, da usvajaju zdrave navike i stiču prijateljstva za ceo život. Reprezentacija je vrhunski cilj, ali put do nje je dug i zahteva disciplinu, rad i podršku porodice i zajednice.“

Kada smo se dotakli reprezentacije, Srbija je doživela debakl na Marakani gde je poražena od Engleske rezultatom 5:0. Pitali smo Đorđa Bulića kako je on video ovaj meč i šta dalje.

„Težak poraz od Engleske boli, ali sada je najvažnije da idemo napred dignute glave. Podrška rukovodstvu FSS i igračima je ključna – kritika treba da postoji, ali konstruktivna. Fokus mora biti na narednoj utakmici, a posle toga je vreme za sumiranje i odluke“, zaključio je Đorđe Bulić.

BONUS VIDEO: