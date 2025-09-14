Ugrešić i Dragojević u emisiji Priče iz svlačionice

Prvotimci crno-belih su, prilikom gostovanja u emisiji koja se emituje na klupskom kanalu na "Jutjubu", govorili o brojnim aktuelnim temama.

Između ostalog, priznali su da imaju neke ozbiljne planove.

- Zajednička želja nam još nije ostvarena – da osvojimo titulu, Kup i da pobedimo u derbiju - istakao je Ognjen Ugrešić.

Njegov saigrač i dugogodišnji prijatelj Vanja Dragojević dodao je:

- Ima još dosta želja, ovo što je Ogi rekao, ali i uspeh u Evropi.

Pesme Grobara deo svlačionice



Navijačke pesme su neizostavan deo njihovih fudbalskih dana – od mlađih kategorija pa sve do prvog tima.

- Mi smo to radili još u mlađim kategorijama, Vanja je nosio zvučnik posle pobeda, pogotovo posle derbija. Nekad smo pevali i sami kad nismo imali zvučnik – Vanja povede, a ja otpevam. U autobusu on uzme mikrofon - prisetio se Ugrešić.

- Uzmem mikrofon i krenem – Volim ga! Te pesme probude nešto u nama. Mislio sam da će i u ostalim igračima, koji nisu ponikli u našoj Omladinskoj školi, probuditi osećaj pripadnosti kada slušaju tekstove koje su napisali oni koji mnogo vole ovaj klub - dodao je Dragojević.

Na njegove reči nadovezao se Ugrešić:

- Već je ušao taj osećaj u ceo tim.



"Partizanov grb je svetinja"



Jedan od lepih trenutaka nedavne utakmice u Edinburgu bio je kada su, prilikom izlaska na teren u drugom poluvremenu, i Ugrešić i Dragojević poljubili grb Partizana.

- Meni je to ritual – uvek se prekrstim i poljubim grb. Drago mi je što ceo naš tim gine na terenu kao da su svi ovde od malena. Usadili smo celom timu to - rekao je Dragojević.

Ugrešić je završio Vanjinu poruku:

- Naš grb je svetinja. Tako su nas učili, tako smo vaspitani. Tako je sada i tako će biti uvek.

