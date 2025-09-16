Slušaj vest

Utakmicama prvog kola u utorak počinje fudbalska Liga šampiona.

Dušan Vlahović, sezona 2025-2026 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Tano Pecoraro / LaPresse / Profimedia, Roberto Tommasini / Alamy / Profimedia

 Branilac pehare je Pari Sen Žermen, koji je tako delimično opravdao silan uloženi novac.

Francuski šampion će u ligaškoj fazi igrati protiv Barselone, Bajerna iz Minhena, Atalante, Bajera iz Leverkuzena, Totenhema, lisabonskog Sportinga, Njukasla i Atletik Bilbaoa.

Iako svi u prvi plan ističu Real i Barselona, kladionice prednost daju Liverpulu. Naravno, tu su još Arsenal, Mančester siti, Bajern...

Malobrojnu srpsku koloniju predstavljaju Dušan Vlahović (Juventus), Filip Kostić (Juventus), Aleksandar Stanković (Briž) i Lazar Samardžić (Atalanta).

Prvog dana biće odigrano šest utakmica, a derbi se igra u Torinu, gde Juventus dočekuje Borusiju iz Dortmunda.

Sastaju se još Atletik - Arsenal, PSV - Union, Totenhem - Viljareal, Benfika - Karabag i Real - Marsej.

Utakmice možete gledati na kanalima TV Arena sport.

Ne propustiteFudbalUDARAC ZA ARSENAL PRED LIGU ŠAMPIONA: Tobdžije bez kapitena u Bilbau
Arsenal
FudbalFINALE LIGA ŠAMPIONA 2027. GODINE U ŠPANIJI: Evo na kom će stadionu biti odigrano
profimedia-1032083648.jpg
FudbalSPEKTAKULARAN ŽREB LIGE ŠAMPIONA: Čekaju nas pravi fudbalski klasici, Zvezdin dželat ide na evropske velikane!
profimedia-1032083648.jpg
FudbalNEOČEKIVANA ODLUKA UEFA! Finale Lige šampiona u novom terminu - više se neće igrati od 21.00!
Pehar, Liga šampiona

Grobari na utakmici Partizan - IMT Izvor: Kurir