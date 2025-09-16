SRBI OTVARAJU LIGU ŠAMPIONA: Samo četvorica naših u eliti! PSŽ brani tron, Liverpul prvi favorit! Evo gde možete da gledate utakmice
Utakmicama prvog kola u utorak počinje fudbalska Liga šampiona.
Branilac pehare je Pari Sen Žermen, koji je tako delimično opravdao silan uloženi novac.
Francuski šampion će u ligaškoj fazi igrati protiv Barselone, Bajerna iz Minhena, Atalante, Bajera iz Leverkuzena, Totenhema, lisabonskog Sportinga, Njukasla i Atletik Bilbaoa.
Iako svi u prvi plan ističu Real i Barselona, kladionice prednost daju Liverpulu. Naravno, tu su još Arsenal, Mančester siti, Bajern...
Malobrojnu srpsku koloniju predstavljaju Dušan Vlahović (Juventus), Filip Kostić (Juventus), Aleksandar Stanković (Briž) i Lazar Samardžić (Atalanta).
Prvog dana biće odigrano šest utakmica, a derbi se igra u Torinu, gde Juventus dočekuje Borusiju iz Dortmunda.
Sastaju se još Atletik - Arsenal, PSV - Union, Totenhem - Viljareal, Benfika - Karabag i Real - Marsej.
Utakmice možete gledati na kanalima TV Arena sport.