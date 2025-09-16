Orlove 11. oktobra U Leskovcu čeka verovatno ključna utakmica protiv Albanije za drugo mesto u grupi..
KVALIFIKACIJE ZA SP
POZNATO DA LI NAVIJAČI ALBANIJE STIŽU U LESKOVAC: Evo da li će rival Srbije imati podršku u meču odluke!
Fudbaleri Srbije doživeli su debakl od Engleske u utakmici kvalifikacije za Svetsko prvenstvo i sada je jasno da put do Mundijala 2026 vodi jedino preko baraža.
Orlove 11. oktobra u Leskovcu čeka verovatno ključna utakmica protiv Albanije za drugo mesto u grupi..
Predsednik Fudbalskog saveza Albanije Armand Duka otkrio je da li će njihovi navijači doći u Srbiju, a kako kaže, pridržavaće se dogovora od pre utakmice u Tirani.
"Kada smo se dogovarali, sporazumeli smo se da neće biti srpskih navijača u Tirani, niti naših u Leskovcu" izjavio je Armand Duka.
