Fudbaleri Srbije doživeli su debakl od Engleske u utakmici kvalifikacije za Svetsko prvenstvo i sada je jasno da put do Mundijala 2026 vodi jedino preko baraža.

Orlove 11. oktobra u Leskovcu čeka verovatno ključna utakmica protiv Albanije za drugo mesto u grupi..

Predsednik Fudbalskog saveza Albanije Armand Duka otkrio je da li će njihovi navijači doći u Srbiju, a kako kaže, pridržavaće se dogovora od pre utakmice u Tirani.

   "Kada smo se dogovarali, sporazumeli smo se da neće biti srpskih navijača u Tirani, niti naših u Leskovcu" izjavio je Armand Duka.

Prvi gol na utakmici Srbija - Engleska Izvor: Kurir