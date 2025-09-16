Slušaj vest

Trener Liverpula Arne Slot potvrdio je da je Isak u ekipi za utakmicu koja se igra na Enfildu, u sredu od 21 čas.

Isak je za rekordan transfer britanskog fudbala od 170 miliona dolara poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka 1. septembra iz Njukasla prešao u Liverpul. On do sada nije debitovao, a Slot je rekao da će se švedski napadač postepeno uključivati u ekipu.

Govoreći o predstojećoj utakmici, Slot je rekao da bi Isak mogao da igra u jednom delu utakmice.

"Definitivno postoji šansa, pošto je u ekipi. Inače bih rekao da bi to bilo 99,9 odsto sigurno, ali mogu da kažem da je 100 odsto sigurno da neće igrati svih 90 minuta. Ali on je deo ekipe", naveo je Slot.

Isak nije mirno proveo pauzu između dve sezone, iako je bio jedan od najtraženijih igrača na tržištu. ; On je tražio da napusti Njukasl, trenirao je samostalno u Španiji i rekao da ne želi da igra za crno-bele, a klubovi su se dogovorili tek na kraju prelaznog roka.

Prošle sezone postigao je 32 gola za klub i reprezentaciju i pomogao je Njukaslu da osvoji Liga kup.

Odigrao je samo jednu utakmicu ove sezone, prošle sedmice za reprezentaciju Švedske protiv Kosova u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, kada je ušao u igru u drugom poluvremenu.

Osim njega, Liverpul je ovog leta kupio još dvojicu skupih napadača Uga Ekitikea i Florijana Virca.

