Okrutna sudbina poigrala se sa članovima porodice Milovanović.

Dejan Milovanović Foto: Starsport

 Svet srpskog fudbala ostao je u šoku posle tragične vesti o smrti Dejana Milovanovića.

Dejan Milovanović je preminuo u 42. godini od srčanog udara, pošto mu je pozlilo tokom utakmice veterana njegove Zvezdara protiv PKB-a.

Milovanović je bio kapiten Crvene zvezde i član čuvene generacije 1984.

Tragedija je još veća ako se zna da je Dejan umro na isti način kao i njegov otac.

Đorđe Milovanović, čuveni "Đoka bomba", i sam sjajni fudbaler Crvene zvezde, preminuo je od srčanog udara na fudbalskom terenu. Đorđe je preminuo u 53. godini 15. februara 2009. godine

Preminuo Dejan Milovanović Izvor: Kurir