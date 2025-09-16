Đorđe Milovanović, čuveni "Đoka bomba", i sam sjajni fudbaler Crvene zvezde, preminuo je od srčanog udara na fudbalskom terenu
TRAGIČNA SUDBINA OCA I SINA: Đorđe i Dejan Milovanović preminuli na isti način!
Okrutna sudbina poigrala se sa članovima porodice Milovanović.
Dejan Milovanović Foto: Starsport
Svet srpskog fudbala ostao je u šoku posle tragične vesti o smrti Dejana Milovanovića.
Dejan Milovanović je preminuo u 42. godini od srčanog udara, pošto mu je pozlilo tokom utakmice veterana njegove Zvezdara protiv PKB-a.
Milovanović je bio kapiten Crvene zvezde i član čuvene generacije 1984.
Tragedija je još veća ako se zna da je Dejan umro na isti način kao i njegov otac.
Đorđe Milovanović, čuveni "Đoka bomba", i sam sjajni fudbaler Crvene zvezde, preminuo je od srčanog udara na fudbalskom terenu. Đorđe je preminuo u 53. godini 15. februara 2009. godine
