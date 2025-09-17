KARTE ZA UTAKMICU ZVEZDE I SELTIKA OD ČETVRTKA NA BLAGAJNAMA: Spreman i akcija iznenađenja za najbrže!
FK Crvena zvezda obaveštava navijače da prodaja ulaznica za sve utakmice ligaške faze Lige Evrope na stadionu „Rajko Mitić“ počinje u četvrtak 18. septembra i na blagajnama stadiona.
Uz već dostupnu opciju kupovine onlajn putem, svi zvezdaši će svoje karte moći da obezbede i direktno na Marakani.
Prvi evropski spektakl očekuje zvezdaše u sredu 24. septembra od 21.00 čas, kada u Beograd stiže škotski velikan Seltik. Tim povodom, za prvih 100 kupaca klub je pripremio posebno iznenađenje, po dve ulaznice za duel košarkaša Crvene zvezde protiv CSKA iz Moskve, za severnu tribinu, nivo 400.
Blagajne na stadionu “Rajko Mitić” će radnim danima biti dostupne kupcima od 10.00 do 18.00 časova, u subotu od 11.00 do 16.00 sati, dok će na dan utakmice protiv Seltika svi zainteresovani do karata moći da dođu od 12.00 časova pa sve do početka meča.
Cene pojedinačnih ulaznica:
Sever /Jug – 1.200 dinara
Istok – 2.200 dinara
Zapad – 2.600 dinara
Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8.000 dinara
Aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede ulaznice za sva četiri evropska meča po ceni od tri. Cene su sledeće:
Sever /Jug – 3.600 dinara
Istok – 6.600 dinara
Zapad – 7.800 dinara
Tribina „Siniša Mihajlović“ – 24.000 dinara