FK Crvena zvezda obaveštava navijače da prodaja ulaznica za sve utakmice ligaške faze Lige Evrope na stadionu „Rajko Mitić“ počinje u četvrtak 18. septembra i na blagajnama stadiona.

Uz već dostupnu opciju kupovine onlajn putem, svi zvezdaši će svoje karte moći da obezbede i direktno na Marakani.

Biće veselo protiv Seltika - navijači Crvene zvezde u elementu Foto: Petar Aleksić

Prvi evropski spektakl očekuje zvezdaše u sredu 24. septembra od 21.00 čas, kada u Beograd stiže škotski velikan Seltik. Tim povodom, za prvih 100 kupaca klub je pripremio posebno iznenađenje, po dve ulaznice za duel košarkaša Crvene zvezde protiv CSKA iz Moskve, za severnu tribinu, nivo 400.

Blagajne na stadionu “Rajko Mitić” će radnim danima biti dostupne kupcima od 10.00 do 18.00 časova, u subotu od 11.00 do 16.00 sati, dok će na dan utakmice protiv Seltika svi zainteresovani do karata moći da dođu od 12.00 časova pa sve do početka meča.

Cene pojedinačnih ulaznica:

Sever /Jug – 1.200 dinara

Istok – 2.200 dinara

Zapad – 2.600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8.000 dinara

Aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede ulaznice za sva četiri evropska meča po ceni od tri. Cene su sledeće:

Sever /Jug – 3.600 dinara

Istok – 6.600 dinara

Zapad – 7.800 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 24.000 dinara

