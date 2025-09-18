Slušaj vest

Atletiko Madrid je izgubio kao gost od Liverpula rezultatom 3:2 u prvom kolu elitnog evropskog takmičenja, a Argentinac je u samoj završnici dobio crveni karton.

Simeone je krenuo da se sukobi sa navijačima i zbog toga je poslat u svlačionicu nekoliko minuta pre kraja utakmice.

"Počnimo od dela koji se tiče mene. Nalazimo se u situaciji u kojoj nemamo pravo da reagujemo, nije dobro kada reagujemo, jer smo mi protagonisti. Ali, kao što se borimo protiv rasizma, moramo i protiv ovakvih uvreda. Klupe su odmah uz tribine i nije lako trpeti uvrede tokom cele utakmice", rekao je Simeone.

Van Dajk je u nadoknadi postigao gol za pobedu, a onda je trener madridskog tima krenuo ka navijačima.

"Pao je treći gol i, pored uvreda, bio je tu i jedan gest. I ja sam čovek. Neću ulaziti u to kakve su bile uvrede. Sa moje pozicije, trebalo je da ostanem smiren", rekao je Argentinac i dodao:

"Dok društvo ne reši ovaj problem, svaki trener mora da živi sa tim, jer se to dešava stalno. Uvrede tokom cele utakmice. I gestovi. Ja sam taj koji mora da ostane smiren i da trpi uvrede, bilo koju situaciju. Zašto? Zato što sam u poziciji u kojoj moram da trpim?".

Za kraj je poručio sledeće:

"Uvek se govori o poštovanju, ali vas vređaju tokom cele utakmice sa tribina. Ne mogu ništa da kažem jer sam trener. Moja reakcija nije opravdana, ali posle 90 minuta uvreda nije lako. Sudija mi je rekao da razume situaciju. Nadam se da će Liverpul moći da poboljša ovaj aspekt i da će, kada identifikuju osobu koja je to uradila, biti posledica".

