Duel koji predstavlja najveći praznik u srpskom klupskom fudbalu, ali i meč koji po pravilu nosi prefiks visokog rizika, poveren je čoveku koji je svojim radom, znanjem i odnosom, izgradio ozbiljan autoritet na srpskoj fudbalskoj sceni.

Iako mlad, rođen je 1985. ali već poseduje ogromno iskustvo, jer je u fudbal kao sportski radnik ušao još 2003. godine, tada kao 18-godišnjak. Trenutno sa velikim uspehom obavlja funkciju generalnog sekretara FS Regiona zapadne Srbije, najvećeg i po mnogima najorganizovanijeg i najproduktivnijeg regionalnog saveza u državi. Član je Takmičarske komisije FSS.

Kao sportski radnik prošao je sve stepenice u operativnom radu, bio je sekretar Komisije za unapređenje suđenja FS Šumadijskog okruga, Izvršnog odbora sudijske organizacije FS Šumadijskog okruga, tehnički sekretar FS Šumadijskog okruga, sekretar Radničkog iz Kragujevca, sekretar Komisije za licenciranje trenera FSRZS, generalni sekretar FS Kragujevca, kao i član Skupštine FSS i Skupštine Zajednice klubova Super i Prve lige Srbije.

Na predlog Nebojše Živanovića, predsednika FSRZS, pre tri godine dobio je poverenje i došao na listu delegata za mečeve Super i Prve lige Srbije gde se ponovo istakao savesnim radom i autoritetom koji se ogleda u striktnom poštovanje pravila i propisa.

I sada kada će oči fudbalske Srbije, ali i Evrope i sveta, biti usmerene ka zbivanjima na 177. večitom derbiju, odgovornost za izveštaj o svemu što će se dešavati na planu organizacije, poverena je definitivno osobi od najvećeg poverenja. Darko Bradonjić biće istovremeno najmlađi delegat u dugoj istoriji mečeva Partizana i Crvene zvezde.

Nagrada za sve do sada ostvareno od strane čoveka koji svojim ponašenjem, pristupom i radom, uživa veliki ugled u organima fudbalske Srbije. Nagrada i za najveći fudbalski region koji sa mnogo uspeha u prethodne tri godine predvode predsednik Nebojša Živanović i generalni sekretar Darko Bradonjić.