Sportski direktor FK Crvena zvezda Mitar Mrkela je govorio o predstojećim izazovima crveno-belih.

Crveno-beli u subotu od 19.00 časova gostuju najvećem rivalu Partizanu, u okviru devetog kola Superlige Srbije.

Važan period sezone - Mitar Mrkela Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Pred nama je izuzetno važan period jesenjeg dela sezone, jer nas očekuju dve velike utakmice, najpre večiti derbi, a potom duel sa Seltikom u Ligi Evrope. Kao što uvek naglašavamo, za nas je prvi sledeći meč najvažniji, i zato je sav fokus sada na derbiju i da ostvarimo rezultat koji će nam dati dodatno samopouzdanje pred evropski izazov - poručio je Mitar Mrkela.

Prvi operativac kluba naglasio značaj ispunjenih tribina stadiona “Rajko Mitić” na meču protiv Seltika.

- Očekuje nas težak meč sa Seltikom, koji je klub bogate tradicije, uvek kvalitetan i zahtevan protivnik. Imao sam priliku da igram prijateljski meč protiv njih na proslavi stogodišnjice kluba i od tada nosim lepe uspomene, ali i veliko poštovanje prema tom timu. Siguran sam da nas i na Marakani čeka pravi spektakl - rekao je Mitar Mrkela i nastavio:

- Zvezdi je podrška navijača uvek bila presudna i zato ih pozivam da u što većem broju dođu na stadion. Zajedno možemo da stvorimo atmosferu koja će dati vetar u leđa našim fudbalerima i pomoći im da naprave još jedan veliki rezultat. Verujem da ćemo zajedno uživati u fudbalu i da ćemo još jednom pokazati koliko Zvezda ima vernu i snažnu armiju navijača!