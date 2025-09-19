Kako je navedeno, akcija "Crveno-bela krv" će se tradicionalno održati 34. put u nedelju 21. i ponedeljak 22. septembra od 10 do 18 časova u "Medija centru" stadiona "Rajko Mitić":

- Svi zvezdaši koji doniraju krv u toku akcije, biće nagrađeni od strane našeg kluba ulaznicom za južnu tribinu stadiona "Rajko Mitić", za utakmicu prvog kola Lige Evrope protiv Seltika. Krv mogu da daju sve osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da budu zdrave, naspavane, da obeduju pre davanja krvi i da ne budu pod dejstvom alkohola ili nekih drugih opijata. Interval između davanja krvi treba da bude tri meseca za osobe muškog, odnosno četiri za osobe ženskog pola - zaključuje se u objavi.