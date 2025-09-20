Slušaj vest

Prema podacima koji je izneo čuveni analitički portal "Opta", srpski reprezentativac Dušan Vlahović ternutno je najuboitiji napadač u "ligama petice".

Verovali ili ne, Dušanu treba 1.7 šuteva da bi zatresao mrežu rivala.

Nakon izuzetno burnog leta i prelaznog roka u kojem je delovalo da je odlazak Dušana Vlahovića iz Juventusa veoma blizu, srpski centarfor je novu sezonu otvorio u strašnoj formi. Njegov učinak je zaista impresivan. Igrao je na četiri zvanične utakmice za "staru damu" ove sezone, tri puta je bio rezerva i na te tri utakmice je postigao četiri gola uz jednu asistenciju, dok jedini put kada je bio starter nije uspeo da se upiše u strelce.

U utorak je postigao dva gola u prvom kolu Lige šampiona i pomogao svom timu da izbegne poraz od Borusije Dortmund (4:4), a bio je strelac i u Seriji A na mečevima protiv Parme i Đenove.

Po efikasnosti, srpski fudbaler je trenutno ispred Harija Kejna i Erlinga Halanda.

Kejn je od početka sezone postigao čak 13 golova, ali je imao mnogo više prilika i minuta na terenu od Vlahovića, baš kao i Haland koji je upisao devet golova za Siti.

Norvežanin u proseku daje gol na svakih 75 minuta, posle 4.2 šuta, dok Dušan od starta sezone postiže gol na svakih 36 minuta igre, a računajući i asistencije, učestvuje u golu svog tima na svakih 30 minuta provedenih na terenu.

Impresivno, nema šta!

