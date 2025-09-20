Slušaj vest

Srpski fudbalski as Dušan Vlahović otvorio je dušu u intervjuu za "Vogue" povodom svoje nove saradnje sa UNICEF-om u Srbiji.

Popularni napadač otkrio je da retko odgovara kada mu ljudi šalju poruke ili ga zovu, ali i da mu je jako važno kada ima nekog kome može potpuno da veruje.

Vlahović je priznao da mu je najveći “guilty pleasure” – PlayStation, pa dok se na terenu bori kao lav, kod kuće se opušta uz virtuelne bitke. Ipak, ispod te hladne spoljašnjosti, izgleda se krije čovek koji vodi neprestanu bitku sa sopstvenim mislima.

"Mnogo razgovaram sa prijateljima, porodicom ali i sa sportskim psihologom”, otkriva, ne libeći se da pokaže svoju ranjivu stranu.

Kako kaže, nije lako biti sam sebi najstroži sudija, ali upravo ta unutrašnja kritika tera ga da svakog dana bude bolji. Iako je okružen slavom i novcem, najveći luksuz mu je – iskrena osoba kojoj može da veruje bez rezerve.

"Najveći luksuz je imati nekoga kome možeš 100 odsto verovati".

Inspirisan idejom da podrži UNICEF-ovu kampanju za mentalno zdravlje, fudbaler je poručio da je prava snaga priznati da ti treba pomoć i to zatražiti, iako se ponekad pogrešno percipira da je to sramota.

"Mislim da je važno da mladi znaju da nisu sami, da je normalno imati teške dane i da nije sramota razgovarati o tome. Meni su kroz karijeru mnogo značili razgovori sa porodicom, trenerima i prijateljima. Ako imate nekoga kome verujete – podelite kako se osećate. To je prvi korak ka tome da se osećate bolje", poručio je Vlahović.

