Podsetimo, čuveni srpski fudbaler, nekadašnji kapiten Crvene zvezde i reprezentativac Srbije, preminuo je u utorak 16. septembra.

Dejan Milovanović je pao na teren tokom utakmice veterana Zvezdare i PKB-a, a nažalost, hitna pomoć nije uspela da mu pomogne.

Komemoracija povodom smrti bivšeg fudbalera veznog reda održana je na dan sahrane na stadionu Rajko Mitić i tokom nje su zabeležene potresne scene.

Milovanović je sahranjen na Novom groblju, a na večni počinak su ga ispratili članovi porodice, prijatelji, bivši saigrači, treneri...

Ko je bio Dejan Milovanović?

Dejan Milovanović je bio sin slavnog oca Đorđa Milovanovića, takođe fudbalera Crvene zvezde, čuvenog "Đoke bombe". Ujedno je i rođak Branislava Ivanovića, nekadašnjeg kapitena reprezentacije naše zemlje.

Dejan Milovanović je bio član talentovane generacije 1984 i bio je prvi iz te generacije koji je zaigrao za prvi tim. Članovi te generacije bili su Dušan Basta, Dragan Mrđa, Marko Perović...

Debitovao je 2001. godine sa 17 godina na meču protiv Zemuna.

Za prvi tim Zvezde je igrao od 2001. do 2008. godine, a veći deo je nosio kapitensku traku. Takođe je bio kapiten U21 reprezentacije Srbije koja je osvojila drugo mesto na Evropskom prvenstvu.

Za Crvenu zvezdu je odigrao 173 zvanične utakmice i postigao 20 golova. Osvojio je tri titule i četiri kupa.

Igrao je za Lens, Panionios i Voždovac.

Za reprezentaciju Srbije je odigrao dve utakmice.