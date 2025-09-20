Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su danas na svom terenu u Kragujevcu Spartak 2:0, u devetom kolu Super lige Srbije.Strelci za domaći tim bili su Luaj Ben Hasine iz penala u 18. i Ester Sokler u 82. minutu.

Radnički 1923 je četvrti sa 12 bodova, a Spartak je na poslednjem, 16. mestu sa šest bodova.

U narednom kolu, Radnički 1923 će gostovati Novom Pazaru, dok će Spartak u Subotici dočekati Napredak.

