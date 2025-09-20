Slušaj vest

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde ukrstili su koplja u Humskoj u okviru 177. večitog derbija.

Iako se pre same utakmice pojavila informmacija da je ceo stadion rasprodat, na utakmici Partizana i Zvezde prijavaljen je broj navijača - 26.254.

Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Razlog da stadion ne bude krcat je zbog mera bezbednosti, pa je kapacitet zbog toga morao biti smanjen za nekolio hiljada gledalaca.

Bakljada navijača Partizana Izvor: Kurir