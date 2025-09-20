Partizan i Crvena zvezda biju bitku u 177. večitom derbiju.
STADION PARTIZANA RASPRODAT, ALI TRIBINE NISU KRCATE: Ovo je razlog zašto ima praznih mesta u Humskoj - objavljen tačan broj navijača!
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde ukrstili su koplja u Humskoj u okviru 177. večitog derbija.
Iako se pre same utakmice pojavila informmacija da je ceo stadion rasprodat, na utakmici Partizana i Zvezde prijavaljen je broj navijača - 26.254.
Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot
Razlog da stadion ne bude krcat je zbog mera bezbednosti, pa je kapacitet zbog toga morao biti smanjen za nekolio hiljada gledalaca.
