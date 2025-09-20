Slušaj vest

Fudbaleri Fulama pobedili su večeras na svom terenu u Londonu Brentford 3:1, u utakmici petog kola Premijer lige.

Premijer liga 2025/26

 Brentford je poveo golom koji je Mikel Damsgor postigao u 20. minutu, a izjednačio je Aleks Ivobi u 38. minutu.

Prednost Fulamu doneo je Hari Vilson u 40. minutu, a konačan rezultat postavio je igrač Brentforda Itan Pinok, autogolom u 50. minutu.

Fudbaler Fulama Rodrigo Munis postigao je gol u 59. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog prekršaja koji je napravio na početku akcije.

Fulam je ostvario drugu uzastopnu pobedu i sa osam bodova zauzima sedmo mesto na tabeli.

Brentford je u poslednje tri utakmice bez pobede i ima četiri boda na 17. mestu.

Ranije danas Liverpul je pobedio Everton 2:1, Brajton i Totenhem odigrali su 2:2, a nerešeno je bilo i u duelu Barnlija i Notingem Foresta, 1:1.

Kristal Palas je pobedio Vest Hem 2:1, Lids je pobedio Vulverhempton 3:1, a Mančester junajted je na Old Trafordu pobedio Čelsi 2:1.

