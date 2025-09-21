INTER STREPIO, ALI IPAK SLAVIO: Neroazuri srušili Sasusolo na "Meaci"!
Fudbaleri Intera pobedili su večeras na svom terenu u Milanu Sasuolo 2:1, u utakmici četvrtog kola Serije A.
Inter je poveo u 14. minutu golom Federika Dimarka, a prednost je udvostručio Karlos Avgusto u 81. minutu.
Konačan rezultat postavio je Valid Šedira u 84. minutu.
Inter je prekinuo niz od dva poraza i posle druge pobede u prvenstvu ima šest bodova na 10. mestu na tabeli.
Sasuolo je pretrpeo treći poraz i zauzima 14. mesto na tabeli sa tri boda.
Ranije danas Roma je pobedila Lacio 1:0, a Kremoneze i Parma odigrali su nerešeno 0:0. Atalanta je pobedila Torino 3:0, a Komo je pobedio Fjorentinu 2:1.
