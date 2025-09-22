Fudbal
UEFA JE PRELOMILA! Određene sudije za meč Zvezde i Seltika - evo ko deli pravdu na Marakani!
Na otvaranju grupne faze Lige Evrope, Crvena zvezda će ugostiti škotski Seltik, a pravdu na terenu deliće rumunski sudija Radu Petresku, potvrdila je UEFA.
Petresku će imati domaću podršku u vidu pomoćnika, pošto su linijske sudije takođe iz Rumunije: Radu Gingulak i Mirčea Mihail Grigoriu, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Andrei Čivulete.
Kontrolu iz VAR sobe vodiće italijanski arbitar Mihael Fabri, uz asistenciju Rumuna Marčela Birsana.
Susret između Zvezde i Seltika zakazan je za sredu, 24. septembar od 21 čas, na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.
