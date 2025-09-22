Slušaj vest

Na otvaranju grupne faze Lige Evrope, Crvena zvezda će ugostiti škotski Seltik, a pravdu na terenu deliće rumunski sudija Radu Petresku, potvrdila je UEFA.

Petresku će imati domaću podršku u vidu pomoćnika, pošto su linijske sudije takođe iz Rumunije: Radu Gingulak i Mirčea Mihail Grigoriu, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Andrei Čivulete.

Kontrolu iz VAR sobe vodiće italijanski arbitar Mihael Fabri, uz asistenciju Rumuna Marčela Birsana.

Susret između Zvezde i Seltika zakazan je za sredu, 24. septembar od 21 čas, na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

