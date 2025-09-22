Slušaj vest

Ceremonija dodele Zlatne lopte, najprestižnijeg individualnog priznanja u svetu fudbala, biće dodeljena večeras (20.00) u čuvenom "Teatru Šatle" u Parizu.

Ime ovogodišnjeg laureata prestižnog priznanja čuva se u strogoj tajnosti, kako bi se izbegla situacija koja se dogodila prošle godine. Podsetimo, u Realu su tada bili ubeđeni da će prestižna nagrada pripasti Vinisijusu, međutim, dan radnije isplivala je vest da će prestižno priznanje završiti u rukama defanzivca Sitija Rodrija, pa je Real zbog toga odlučio da bojkotuje svečanu ceremoniju.

Zbog toga su rešili da ne otkrivaju pobednika do samog proglašenja. Glavni urednik "Frans Fudbala" Vinsent Garsija tvrdi je da je on jedini čovek koji zna pobednika.

Što se tiče kandidata, na listi je 30 imena, ali dvojica se izdvajaju kao glavni favoriti - Usman Dembele iz Pari Sen Žermena i Lamin Jamal iz Barselone, a čini se da je francuski as, koji je osvojio trostruku krunu sa Pari Sen Žermenom prošle sezone u blagoj prednosti. Međutim, i ranije smo se uverili da to ne mora ništa da znači. Mnogi veruju da će trofej ipak završiti u rukama mladog asa Barselone.

Prestižna nagrada se dodeljuje na osnovu partija tokom cele sezone, a ne kalendarske godine, kako je ranije bio slučaj. Reazultati tima i trofeji su u drugom planu, prednost imaju individualni nastupi, a u obzir se uzima talenat, sportski duh i celokupna karijera igrača.

Zanimljivo, iako je rečeno da se ime pobednika skriva u tajnosti, neposredno pred dodelu na društvenim mrežama isplivala je fotogafija na kojoj su navodno glasovi za izbor dobitnika Zlatne lopte. Prema njoj, na prvom mestu je Lamin Jamal sa 805 osvojenih glasova, svega pet više od drugoplasiranog Dembelea. Ukoliko na kraju tako i bude, biće to ozbiljan udarac za Parižane.

Svečanost u "Šatleu" predvodiće čuveni Ronaldinjo koji će i uručiti nagradu pobedniku, a osim Zlatne lopte biće dodeljene i nagrade za najboljeg golmana, strelca i najboljeg mladog fudbalera.

Zlatna lopta dodeljuje se od 1956. godine, a apsolutni rekorder je Lionel mesi koji je ovu nagradu osvajao čak osam puta. Na drugom mestu je Kristijano Ronaldo sa pet osvojenih trofeja.

Kurir sport