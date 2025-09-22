KATASTROFA ZA MLADU ZVEZDU BARSELONE: Gavi ponovo na operaciji kolena!
Fudbaler Barselone Gavi podvrgnuće se artroskopiji desnog kolena zbog povrede unutrašnjeg meniskusa, saopštio je katalonski klub.Španski reprezentativac (21) nije igrao od kraja avgusta, a intervencija je zakazana za utorak, nakon što dosadašnji tretmani nisu dali rezultate.
Barselona je navela da je Gavi najpre prošao "konzervativni tretman", a potom i "intenzivne sportske stres testove", ali da je odlučeno da se uradi manja operacija kako bi se obezbedio potpuni oporavak i povratak na teren.
Gavi je u novembru 2023. doživeo tešku povredu, rupturu prednjih ukrštenih ligamenata i oštećenje meniskusa istog kolena, zbog čega je pauzirao godinu dana.
Barselona nije precizirala koliko će trajati novi oporavak, ali podseća da je prethodna operacija fudbalera udaljila sa terena 12 meseci.
Mladi vezista pridružio se sve dužoj listi povređenih u ekipi šampiona Španije, na kojoj se već nalaze Fermín Lopes, Lamine Jamal, Alehandro Balde i golman Mark-Andre ter Štegen.