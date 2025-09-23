Ocu Lamina Jamala, Muniru Nasrauiu, nije se svideo epilog glasanja za "Zlatnu loptu".
JAMALOV OTAC ZAGRMEO POSLE POSLE GLASANJA ZA "ZLATNU LOPTU"! Nije zadovoljan, smatra da je njegov sin oštećen: "Ovde se desilo nešto čudno..."
Lamin je drugi put zaredom proglašen za najboljeg mladog igrača, ali glavnu nagradu nije dobio, jer je otišla u ruke Usmana Dembelea.
Munir Nasraui je za "El Chiringuito" rekao da ima utisak da je njegov sin oštećen.
"On je najveći... Neću da kažem da se desio lopovluk, više moralna šteta prema jednom ljudskom biću", rekao je Nasraui i dodao:
"Lamin je najbolji fudbaler na svetu sada. Ne kažem to zato što je moj sin, već zato što zaista jeste najbolji na svetu", dodao je.
Sumnjičav je bio oko dodele Nasraui.
"Lamin je Lamin... Moramo da priznamo da se ovde desilo nešto čudno. Ali sledeća godina je naša. Sledeća 'Zlatna lopta' biće u španskim rukama", siguran je Nasraui.
