Slušaj vest

"Ima mnogo navijača Totenhema, uključujući i mene, koji bi voleli da se Kejn vrati. Mislim da to neće sada uraditi, da budem iskren. Verovatno će ostati u Bajernu i nastaviti dobro da igra. Prošle sezone bio je najbolji strelac. Osvojio je titulu (u Bundesligi) i ide mu fantastično", rekao je Frank, preneo je Skaj.

Kejn je prošao klupsku akademiju Totenhema, od 2009. je igrao za prvi tim, uz izuzetak dve godine na pozajmicama. Totenhem je u avgustu 2023. godine napustio bez trofeja, kao najbolji strelac u istoriji kluba sa 280 golova u 435 utakmica.

Otišao je u Bajern za 100 miliona funti kako bi osvajao trofeje, a prošle sezone osvojio je titulu u Bundesligi i Super kup. Do sada je za minhenski klub odigrao 103 utakmice i postigao 98 golova. U prvoj sezoni osvojio je evropsku Zlatnu loptu za najboljeg strelca.

1/4 Vidi galeriju Hari Kejn na konferenciji za medije pred meč Srbije i Engleske Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Skaj je preneo da je otkupna klauzula u njegovom ugovoru u januaru iznosila 67 miliona funti, a da će narednog januara pasti na 54 miliona. Kapiten engleske reprezentacije postigao je 13 golova u sedam utakmica ove sezone.

"Ne znam o čemu razmišlja. I ja sam putnik, volim da istražujem stvari, bio je ovde mnogo godina, pa zašto ne bi još malo uživao u vremenu u Bajernu. Ali dobrodošao je. Ako želi da dođe, više je nego dobrodošao", naveo je Frank.

Skaj je preneo da je Kejn zadovoljan u Bajernu i da ne namerava da uskoro aktivira klauzulu. Totenhem je prva opcija ali klauzula ne garantuje povratak u London već da uprava kluba može da mu pošalje ponudu.