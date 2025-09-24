Seltik kaznio promašaje Zvezde.
Fudbal
ŠOK NA MARAKANI - SELTIK KAZNIO ZVEZDU: Pogledajte pogodak kojim su gosti poveli
Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Seltika u prvom kolu Lige Evropa, a od 55. minuta gosti vode - Ihenaćo je utišao Marakanu!
Posle 10 minuta potpune dominacije Seltika u drugom delu, lako je rešio situaciju "jedan na jedan" pred golom Zvezde.
