Fudbaler Arsenala Vilijam Saliba pristao je da produži ugovor sa engleskim klubom do 2030. godine.

Saliba (24) već ima dve godine do isteka njegovog dosadašnjeg ugovora sa Arsenalom, ali će u narednim danima produžiti saradnju sa londonskim klubom do 2030. godine, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Francuski defanzivac je u Arsenal došao 2019. godine iz Sent Etjena, u koji se odmah potom vratio na pozajmicu. ; Saliba je zatim bio na pozajmicama i u Nici i Marseju, a u avgustu 2022. godine je debitovao za prvi tim Arsenala, za koji je odigrao ukupno 139 utakmica.

U svakoj od prethodne tri sezone je bio izabran u idealan tim Premijer lige, a za njega je bio zainteresovan i Real Madrid.

Sa reprezentacijom Francuske, za koju je odigrao ukupno 28 utakmica, je osvojio srebro na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Saliba je tako postao drugi štoper Arsenala koji je ove godine produžio ugovor, nakon što je njegov partner u centralnom delu odbrane Gabrijel Magaljaeš u junu produžio saradnju sa engleskim klubom do 2029. godine.