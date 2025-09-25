Slušaj vest

Fudbaler Crvene zvezde Tomas Handel mogao bi da promeni reprezentaciju.

Foto galerija sa Marakane Foto: Petar Alekić, Petar Aleksić

 Vezni fudbaler, koji je nedavno stigao na stadion "Rajko Mitić" ima primarno portugalsko državljanstvo, ali pored toga i austrijsko.

Kako pišu portugalski mediji, Marko Arnautović je odigrao veliku ulogu u nagovaranju 24-godišnjeg fudbalera da zaigra za Austriju.

Handel nikada nije zaigrao za "A" tim Portugala, već samo za mlađe selekcije, pa može da promeni reprezemtaciju.

"Handel je u periodu razmišljanja, a portugalskog veznog igrača nagovara i saigrač Marko Arnautović. Iskusni igrač Crvene zvezde i legenda reprezentacije Austrije, sa preko 100 nastupa za taj nacionalni tim, pokušava da ubedi Handela da kaže "da" Austriji. Vredi napomenuti da je Handel nedavno stigao u Crvenu zvezdu, koja je ovog igrača platila nešto više od 3.000.000 evra Vitoriji Gimaraeš", navodi sajt "Desporto ao minuto".

Ne propustiteFudbalMARKO ARNAUTOVIĆ JE GAZDA NA MARAKANI: Osetili su to igrači Seltika! Dao je gol, imao volej za TV špice, a Ivaniću asistirao kao Mesi!
Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika
FudbalNIJE SAMO BOD, CRVENO-BELIMA REMI PROTIV SELTIKA DONEO ZARADU! Evo koliko je Zvezda dobila novca za 1:1 na startu Lige Evrope
IMG-20250924-WA0038.jpg
FudbalMILOJEVIĆ ODBIO DA ODGOVORI NA JEDNO PITANJE NOVINARA: Ne bih da odgovorim na to
zvezda-celtic-324147.JPG
FudbalZVEZDA NA SKENERU KURIRA Mateus pravio čuda, a Arnautović potvrdio klasu: Crveno-beli su ovo morali da dobiju, a jedan igrač je u potpunosti zakazao
FK Crvena zvezda
FudbalNAVIJAČI NEZADOVOLJNI POSLE REMIJA Na udaru Milojević, sudija Rumun i dva fudbalera: Tužno!
IMG-20250924-WA0033.jpg
FudbalZVEZDI SAMO BOD NA PREMIJERI LIGE EVROPE: Arnautović spasao crveno-bele protiv raspoloženog Seltika
Crvena zvezda - Seltik

Radost navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir