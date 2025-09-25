FUDBALER CRVENE ZVEZDE MENJA REPREZENTACIJU? U celu priču umešan i Arnautović
Fudbaler Crvene zvezde Tomas Handel mogao bi da promeni reprezentaciju.
Vezni fudbaler, koji je nedavno stigao na stadion "Rajko Mitić" ima primarno portugalsko državljanstvo, ali pored toga i austrijsko.
Kako pišu portugalski mediji, Marko Arnautović je odigrao veliku ulogu u nagovaranju 24-godišnjeg fudbalera da zaigra za Austriju.
Handel nikada nije zaigrao za "A" tim Portugala, već samo za mlađe selekcije, pa može da promeni reprezemtaciju.
"Handel je u periodu razmišljanja, a portugalskog veznog igrača nagovara i saigrač Marko Arnautović. Iskusni igrač Crvene zvezde i legenda reprezentacije Austrije, sa preko 100 nastupa za taj nacionalni tim, pokušava da ubedi Handela da kaže "da" Austriji. Vredi napomenuti da je Handel nedavno stigao u Crvenu zvezdu, koja je ovog igrača platila nešto više od 3.000.000 evra Vitoriji Gimaraeš", navodi sajt "Desporto ao minuto".