Slot je engleskim medijima rekao da su vlasnici kluba načinili nešto što se u svetu fudbala retko viđa
Fudbal
LIVERPUL ISPLATIO CEO UGOVOR ŽOTINOJ PORODICI: Sjajan gest šampiona Premijer lige
Slušaj vest
Fudbalski klub Liverpul isplatio je ceo ugovor porodici tragično nastradalog fudbalera Dioga Žote.
Diogo Žota - potresne slike sa sahrane Foto: Carlos Carneiro / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Ovu vest je potvrdio trener Liverpula Arne Slot.
Slot je engleskim medijima rekao da su vlasnici kluba načinili nešto što se u svetu fudbala retko viđa.
Diogo Žota (29) i njegov brat Andre Silva tragično su stradali početkom jula u Španiji, dok su putovali ka trajektu koji je trebao da ih odveze do Velike Britanije na početak priprema za novu sezonu.
Reaguj
Komentariši