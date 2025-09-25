Slušaj vest

Fudbalski klub Liverpul isplatio je ceo ugovor porodici tragično nastradalog fudbalera Dioga Žote.

Diogo Žota - potresne slike sa sahrane Foto: Carlos Carneiro / Zuma Press / Profimedia

 Ovu vest je potvrdio trener Liverpula Arne Slot.

Slot je engleskim medijima rekao da su vlasnici kluba načinili nešto što se u svetu fudbala retko viđa.

Diogo Žota (29) i njegov brat Andre Silva tragično su stradali početkom jula u Španiji, dok su putovali ka trajektu koji je trebao da ih odveze do Velike Britanije na početak priprema za novu sezonu.

Neverovatna atmosfera navijača Liverpula: Ti nikada nećeš ostati sam... Izvor: Kurir