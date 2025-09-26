Slušaj vest

Mladi fudbaler Liverpula Đovani Leoni pauziraće oko godinu dana zbog pucanja prednjih ukrštenih ligamenata leve noge, potvrdio je danas trener Liverpula Arne Slot.

Osmnaestogodišnji italijanski defanzivac, koji je ovog leta stigao iz Parme, debitovao je u dresu Liverpula u pobedi protiv Sautemptona u Liga kupu, ali je teren napustio u 81. minutu posle nezgodnog doskoka u jednom duelu.

"Nije u dobroj situaciji, jer je pokidao ligamente i pauziraće oko godinu dana. Veoma je teško pronaći pozitivnu stranu u ovakvoj situaciji, ali s obzirom na to da je mlad, ima mnogo godina pred sobom posle oporavka od ovako teške povrede", izjavio je Slot.

Slot je naglasio da Liverpul do januarskog prelaznog roka ostaje sa samo trojicom standardnih štopera, Virdžilom van Dajkom, Ibrahimom Konateom i Džoom Gomezom.

Klub razmatra mogućnost da u Ligi šampiona umesto Leonija uvrsti krilnog fudbalera Federika Kjezu.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalNESTVARNA GLUPOST FUDBALERA OD 95 MILIONA EVRA! Svi se pitaju da li je moguće da je ovo uradio
Ugo Ekitike dobio crveni karton
FudbalKONAČNO: Prvenac Isaka u dresu Liverpula, ludilo na Enfildu! (VIDEO)
Aleksandre Isak
FudbalEVERTON UMALO DA NAPRAVI IZNENAĐENJE! Liverpul preživeo neočekivanu dramu i uz dosta muke upisao i peti uzastopni trijumf u Premijer ligi!
Liga šampiona, Liverpul
FudbalIRONIČNA IZJAVA GVARDIOLE ODZVANJA OSTRVOM! Proslavljeni trener "pecnuo" ljute rivale: Ako osvoje tutulu, to će biti samo zbog novca!
profimedia0796343218.jpg

Gol Porta za pobedu Izvor: Arena Sport