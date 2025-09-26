Slušaj vest

Mladi fudbaler Liverpula Đovani Leoni pauziraće oko godinu dana zbog pucanja prednjih ukrštenih ligamenata leve noge, potvrdio je danas trener Liverpula Arne Slot.

Osmnaestogodišnji italijanski defanzivac, koji je ovog leta stigao iz Parme, debitovao je u dresu Liverpula u pobedi protiv Sautemptona u Liga kupu, ali je teren napustio u 81. minutu posle nezgodnog doskoka u jednom duelu.

"Nije u dobroj situaciji, jer je pokidao ligamente i pauziraće oko godinu dana. Veoma je teško pronaći pozitivnu stranu u ovakvoj situaciji, ali s obzirom na to da je mlad, ima mnogo godina pred sobom posle oporavka od ovako teške povrede", izjavio je Slot.

Slot je naglasio da Liverpul do januarskog prelaznog roka ostaje sa samo trojicom standardnih štopera, Virdžilom van Dajkom, Ibrahimom Konateom i Džoom Gomezom.

Klub razmatra mogućnost da u Ligi šampiona umesto Leonija uvrsti krilnog fudbalera Federika Kjezu.

