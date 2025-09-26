Slušaj vest

Kalulu je odjednom nestao, otišao i nikome se iz kluba nije javio, a o tome je nedavno govorio Predrag Mijatović.

Sada je i Srđan Blagojević dobio pitanje o ofanzivnom fudbaleru čiji mlađi brat igra u Juventusu sa Dušanom Vlahovićem.

"Nemam informaciju gde je Kalulu. Ne pojavljuje se od prošle reprezentativne pauze. Nemam ni informaciju zašto nije tu. Ceo slučaj je sa strane struke prebačen na upravu kluba da rešava problem. Nije više u mojoj ingerenciji. Žao mi je što je tako, ali je tako", rekao je Blagojević.

Dodao je da ne zna kakvi su naredni koraci kluba.

"Kad se fudbaler toliko dugo ne pojavljuje na treninzima izlazi iz kompetencije trenera i ide na viši nivo. A to su nadležni ograni kluba, oni donose odluku", zaključio je Blagojević.

