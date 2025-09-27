Jedna srpska televizija prenosi meč OFK Beogarda i Partizana.
CRNO-BELI GOSTUJU U ZAJEČARU: Evo gde možete pratiti prenos meča OFK Beograd - Partizan
Fudbaleri OFK Beograda i Partizana igraju meč 10. kola Super lige Srbije, a ovaj duel na programu je od 18.30 časova.
Možete ga gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Prvo mesto na tabeli SLS drži Crvena zvezda sa 21 bodom uz sedam utakmica, dok je Partizan drugi sa 19 iz osam mečeva.
OFK se trenutno nalazi na sedmoj pozicji sa 13 bodova.
