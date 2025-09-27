Slušaj vest

Fudbaleri OFK Beograda i Partizana igraju meč 10. kola Super lige Srbije, a ovaj duel na programu je od 18.30 časova.

Možete ga gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

OFK Beograd
OFK Beograd Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Prvo mesto na tabeli SLS drži Crvena zvezda sa 21 bodom uz sedam utakmica, dok je Partizan drugi sa 19 iz osam mečeva.

OFK se trenutno nalazi na sedmoj pozicji sa 13 bodova.

Blagojević i Kalulu na večitom derbiju
Srđan Blagojević
Stanoje1.jpg
Stadion Partizana ispunjen do poslednjeg mesta na utakmici protiv Oleksandrije

Grobari vređali i gađali Vladana Milojevića Izvor: Kurir