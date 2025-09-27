Slušaj vest

Arijana Mihajlović široj javnosti poznata je kao udovica legendarnog srpskog fudbalera i trenera, Siniše Mihajlovića, čija je smrt posle velike borbe sa leukemijom i dalje bolna tačka mnogima u svetu fudbala.

Arijana nikada neće preboleti Sinišu i to je mnogo puta govorila i u javnosti, ali je vremenom morala da nastavi sa svojim životom koliko, toliko normalno. Aktivna je Arijana Mihajlović na Instagramu gde ima preko 420 hiljada pratilaca koje često obraduje zanimljivim objavama.

Poslednja u nizu objava bila je veoma provokativna i izazovna. Arijana je objavila stori gde je obučena u farmerke i čipkanu crnu majicu ispod koje su virile bretele sa cirkonima. Na jednoj ruci je imala kožni detalj, dok je na drugoj u prvom planu bila tetovaža zmije.

Foto: Printscreen / Instagram / ariannamihajlovic

Retko kada je javnost vidi u ovakvom izdanju, ali su komentari na objavu bili pozitivni.

Mihinu smrt nikada nije prebolela

Arijana Mihajlović nikada nije prebolela smrt svog životnog saputnika Siniše. Nedavno je u potresnom intervjuu kroz suze govorila o životu i ljubavi sa Mihom.

- Pričala sam sa decom i zajedno smo odlučili da Siniši ništa ne kažemo. To je bio veliki šok za nas zato što smo poslednji mesec njegovog života znali, da će uskoro umreti, a on o tome ništa nije znao. Bilo je veoma bolno pretvarati se kao da se ništa ne dešava, i za mene i za moju decu, oni su mnogo propatili zbog toga i jos uvek pričaju o tome - poručila je Arijana u emisiji na poznatoj italijanskoj televiziji i dodala:

1/13 Vidi galeriju Arijana Mihajlović Foto: Printscreen / Instagram / ariannamihajlovic, Instagram, Printscreen / Instagram / Arijana Mihajlović

- To je bila prelepa i velika ljubav i srećna sam bez obzira na sve što se desilo, da sam imala tu čast i privilegiju da provedem 27 godina sa tako divnom osobom. Želim da kažem svojoj deci da ih mnogo volim i da su oni moja snaga. Da nije bilo njih, ne bih mogla da nastavim dalje.

BONUS VIDEO: