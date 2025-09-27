Slušaj vest

Ženska ragbi reprezentacija Engleske osvojila je  Svetsko prvenstvo, pošto je u finalu u Tvikenamu, predgrađu Londona, pobedila Kanadu 33:13.

Pred 81.885 gledalaca, što je rekordna poseta u istoriji ženskog ragbija, Engleska je osvojila treću titulu svetskog šampiona. Prethodno, Engleska je trijumfovala 1994. i 2004. godine.

Ragbistkinje Engleske ostvarile su 33. uzastopnu pobedu, što je najduži niz pobeda u međunarodnom ragbiju.

One su prekinule niz od dva poraza u finalima svetskih prvenstava, a oba puta poražene su od Novog Zelanda, koji je kao branilac titule eliminisan u polufinalu od Kanade 19:34.

"Danas smo razbile i ne mogu dovoljno da zahvalim devojkama što su dale sve od sebe", rekla je kapiten Engleske Zoi Aldkroft.

