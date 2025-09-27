Ragbistkinje Engleske ostvarile su 33. uzastopnu pobedu, što je najduži niz pobeda u međunarodnom ragbiju
POTVRDILE APSOLUTNU DOMINACIJU: Ragbistkinje Engleske nove svetske šampionke
Ženska ragbi reprezentacija Engleske osvojila je Svetsko prvenstvo, pošto je u finalu u Tvikenamu, predgrađu Londona, pobedila Kanadu 33:13.
Pred 81.885 gledalaca, što je rekordna poseta u istoriji ženskog ragbija, Engleska je osvojila treću titulu svetskog šampiona. Prethodno, Engleska je trijumfovala 1994. i 2004. godine.
Ragbistkinje Engleske ostvarile su 33. uzastopnu pobedu, što je najduži niz pobeda u međunarodnom ragbiju.
One su prekinule niz od dva poraza u finalima svetskih prvenstava, a oba puta poražene su od Novog Zelanda, koji je kao branilac titule eliminisan u polufinalu od Kanade 19:34.
"Danas smo razbile i ne mogu dovoljno da zahvalim devojkama što su dale sve od sebe", rekla je kapiten Engleske Zoi Aldkroft.
