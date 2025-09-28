Slušaj vest

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras kao domaćini ekipu Real Sosijedada sa 2:1, u utakmici sedmog kola španske Primere.

 Baskijski tim je poveo u 31. minutu golom Alvara Odriosole, da bi Barselona izjednačila u 43. minutu preko Žila Kundea.

Katalonska ekipa je do četvrtog vezanog trijumfa u Primeri stigla u 59. minutu golom Roberta Levandovskog.

Barselona na prvom mestu Primere ima 19 bodova, bod više od drugoplasiranog Real Madrida, dok Real Sosijedad zauzima 17. mesto sa pet bodova.

U narednom kolu Barselona gostuje Sevilji, a Real Sosijedad dočekuje Rajo Valjekano.

