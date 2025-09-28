Slušaj vest

Posle poraza u Subotici, predsednik Napretka iz Kruševca Miloš Nenezić, odlučio je da podnese neopozivu ostavku.

1/8 Vidi galeriju FK Napredak u sezoni 2025-2026 Foto: FK Napredak, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nenezić se javnosti obratio saopštenjem.

"Poslednjih godina smo uspeli da se održimo u Super ligi sa promenljivim rezultatima, ali u našoj eliti kakva god ona bila, sa rekordnim desetogodišnjim kontinuitetom. Akcenat na domaćim igračima je maksimalan, jedini smo Klub koji ima isključivo domaće igrače, gde su okosnica oni iz Kruševca, a slično je i sa trenerima. Mlađe kategorije su ustrojene i posle dugog niza godina imamo perspektivne igrače na koje se možemo osloniti za buduća vremena.

Značajno smo unapredili fudbalsku infrastrukturu, koja nije bila rešena još od izgradnje Stadiona. Finansijsko stanje smo potpuno stabilizovali, oslonjeni na svoje snage, a minimalno oslonjeni na Grad i značajne pojedince, koji su u organizacionom smislu dali svoj doprinos.

Učvrstili smo Klub na jakim temeljima i ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su verovali u nas, počevši od navijača, građana Kruševca, partnera simpatizera Kluba, saradnika, rukovodstva Kluba i naročito prijatelja koji vole sport i Kruševac.

Međutim, jedan deo takozvanih poznavaoca sporta, koji znaju samod a kritikuju i šire negativizam je neprestano protiv nas, nipodaštavanjem i konstantnim vređanjem, iznošenjem niza neistina i laži nas permanentno omalovažava, na šta nema nikakve sankcije, pa ni reakcije od strane nadležnih.

Takođe, jedan značajan broj sudija i fudbalskih zvaničnika, verovatno tako instruiran, nam nije dozvolio da postignemo ono što smo zaslužili na zelenom terenu, a posebno intervencije iz VAR sobe, kako u prethodnim prvenstvima, tako i u ovom. Iako smo se svim silama i na najrazličitije načine borili sa sudijskim nepravdama, nismo uspeli da se izborimo za pravedno suđenje.

Današnji poraz, koji nas je direktno bacio na zadnje mesto na tabeli, ne pruža mi drugu mogućnost, već da dam neopozivu definitivnu ostavku na mesto Predsednika FK Napredak.

Sa iskrenom željom da će se Klub u narednom periodu još više unapređivati.

Sa poštovanjem,

Miloš Nenezić"

Posle oglašavanja predsednika Miloša Nenezića i njegove odluke, ostavku je podnelo kompletno rukovodstvo kluba.