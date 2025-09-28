Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički iz Kragujevca na svom stadionu rezultatom 2:1 u utakmici 10. kola Superlige Srbije.

Vodeći gol za Radnički postigao je Sokler u 21. minutu. Zvezdi su pobedu doneli Leković u 90. i Ivanić u petom minutu nadoknade vremena.

Zvezda je prva na tabeli sa 24 bodom iz osam mečeva, dva više od Partizana koji ima 22, ali i meč više. Radnički je ostao na 13 bodova iz deset utakmica.

Trener Radničkog Aleksandar Luković nije bio zadovoljan posle meča i igrom njegovog tima u drugom poluvremenu.

"Desilo se da smo pobegli od sebe u drugom poluvremenu. Zvezda ima fenomenalan tim. Ušli smo u trku što nismo sebi mogli da dozvolimo s obzirom na rezultat i igrača više. Prvo poluvreme je bilo korektno, ali definitivno ne mogu biti zadovoljan viđenim u nastavku igre. Čestitam Zvezdi na pobedi, a mi se okrećemo drugim obavezama", poručio je Luković.