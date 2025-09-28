Slušaj vest

Tako će kapije stadiona u Humskoj biti širom otvorene za derbi utakmicu 11. kola Superlige Srbije protiv Vojvodine.

Meč je na programu u subotu, kada će biti tačno 80 godina od osnivanja Partizana.

Ulaz će biti slobodan, što će biti prvi put od početka ove sezone.

Navijači  Partizana već su pokazali u nekoliko navrata da mogu da  kraja da napunie stadion, a želja trenera Partizana je da se to ponovo desi i na meču protiv Vojvodine.

Partizan na tabeli Superlige ima četiri boda više od Novosađana, a eventualnim trijumfom bi tu prednost mogli i da značajno uvećaju.

