Tako će kapije stadiona u Humskoj biti širom otvorene za derbi utakmicu 11. kola Superlige Srbije protiv Vojvodine.

Meč je na programu u subotu, kada će biti tačno 80 godina od osnivanja Partizana.

Ulaz će biti slobodan, što će biti prvi put od početka ove sezone.

Navijači Partizana već su pokazali u nekoliko navrata da mogu da kraja da napunie stadion, a želja trenera Partizana je da se to ponovo desi i na meču protiv Vojvodine.

Partizan na tabeli Superlige ima četiri boda više od Novosađana, a eventualnim trijumfom bi tu prednost mogli i da značajno uvećaju.