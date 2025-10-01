Karabag - Kopenhagen: 18.45 Union Sen Žiloa - Njukasl: 18.45
LIGA ŠAMPIONA: Karabag je napravio najveće iznenađenje u prvom kolu i večeras želi da nastavi u istom ritmu!, Njukasl gostuje u Belgiji!
Danas od 18.45 na programu su prve dve utakmice drugog dana drugog kola Lige šampiona, a tekstualni prenos mečeva možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.
U prvom terminu igraju se dve utakmice, snage će odmeriti fudbaleri Union Sen Žiloa i Njukasla, kao i Karabaga i Kopenhagena.
Belgijski šampion započeo je Ligu šampiona trijumfom, dok je Njukasl doživeo poraz od Barselone. U jednoj od najvećih senzacija prvog kola, Karabag je iznenađujuće slavio na gostovanju Benfiki u Lisabonu, a Kopenhagen je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Leverkuzena.
