18:45

Počele su utakmice!

18:05

Sastavi za meč Uniona i Njukasla!

Foto: Sofascore

18:05

Sastavi za meč Karabaga i Kopenhagena!

Foto: Sofascore

17:58

Mbape dominirao, pogodio i Lazar Samardžić!

Kilijan Mbape, Real

17:58

Sinoć je bilo uzbudljivo!

