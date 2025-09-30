LIGA ŠAMPIONA: Real poveo u Aziji, Mbape pogodio sa penala! Klub Briž šokirao domaćina u Bergamu!
Večeras se nastavlja Liga šampiona utakmicama 2. kola ligaške faze.
Na programu je ukupno devet utakmica, a u terminu od 18.45 na programu su dve utakmice.
Kairat - Real Madrid 0:1
Atalanta - Briž 0:0
Tekstualni prenos ovih utakmica možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
37. minut - GOOOL!
Klub Briž vodi u Bergamu! Colis je sjanim potezom izbacio svoje čuvare, pa preciznim udarcem pocepao protivničku mrežu!
25. minut - GOOOL!
Real Madrid vodi protiv Kairata! Strelac je Kilijan Mbape! Francuz je preuzeo odgovornost i sa bele tačke matirao protivničkog golmana i doveo svoj tim u vođstvo!
20. minut - Atalanta igra bolje...
Još jedna prilika za italijanski klub. Ederson je pobegao svojim čuvarima, potom šutirao sa nekih 20 metara, ali nije bio precizan.
14. minut - Vinisijus promašio zicer...
Domaći fudbaleri su izgubili loptu u opasnoj zoni, Mbape je uposlio Vinisijusa, Brazilac je izašao sam ispred protivničkog golmana ali je poslao loptu pored stative.
Poznati sastavi Kairata i Reala
Kairat: Kalmurza, Tapalov, Martjinovič, Sorokin, Mata, Arat, Kasabulat, Mrinski, Žoržinjo, Gromiko, Satpajev.
Real: Kurtoa, Asensio, Alaba, Hujsen, Fran Garsija, Čuameni, Guler, Sebaljos, Mastantuono, Vinisijus, Embape.
Poznati sastavi Atalante i Klub Briža
Atalanta: Karneseći, Kosunu, Đimšiti, Ahanor, Belanova, De Ron, Ederson, Bernaskoni, Pašalić, Krstović, Lukman.
Klub Briž: Džakers, Sabe, Ordonez, Mehele, Sejs, Forbs, Stanković, Sandra, Vanaken, Colis, Trezoldi