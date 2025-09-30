Svi događaji
Od najnovijeg
19:24

37. minut - GOOOL!

Klub Briž vodi u Bergamu! Colis je sjanim potezom izbacio svoje čuvare, pa preciznim udarcem pocepao protivničku mrežu!

19:12

25. minut - GOOOL!

Real Madrid vodi protiv Kairata! Strelac je Kilijan Mbape! Francuz je preuzeo odgovornost i sa bele tačke matirao protivničkog golmana i doveo svoj tim u vođstvo!

19:06

20. minut - Atalanta igra bolje...

Još jedna prilika za italijanski klub. Ederson je pobegao svojim čuvarima, potom šutirao sa nekih 20 metara, ali nije bio precizan.

19:05

14. minut - Vinisijus promašio zicer...

Domaći fudbaleri su izgubili loptu u opasnoj zoni, Mbape je uposlio Vinisijusa, Brazilac je izašao sam ispred protivničkog golmana ali je poslao loptu pored stative.

18:45

Počele su utakmice!

18:22

Poznati sastavi Kairata i Reala

Kairat: Kalmurza, Tapalov, Martjinovič, Sorokin, Mata, Arat, Kasabulat, Mrinski, Žoržinjo, Gromiko, Satpajev.

Real: Kurtoa, Asensio, Alaba, Hujsen, Fran Garsija, Čuameni, Guler, Sebaljos, Mastantuono, Vinisijus, Embape.

18:21

Poznati sastavi Atalante i Klub Briža

Atalanta: Karneseći, Kosunu, Đimšiti, Ahanor, Belanova, De Ron, Ederson, Bernaskoni, Pašalić, Krstović, Lukman.

Klub Briž: Džakers, Sabe, Ordonez, Mehele, Sejs, Forbs, Stanković, Sandra, Vanaken, Colis, Trezoldi

18:20

Suspenzija za slavnog trenera!

Ne propustiteFudbalHTEO DA SE BIJE SA NAVIJAČIMA, UEFA GA ŽESTOKO KAZNILA! Simeone suspendovan zbog haosa u Liverpulu
Dijego Simeone na utakmici protiv Liverpula

18:20

Pogledajte doček za Madriđane!

Ne propustiteFudbalREAL STIGAO U KAZAHSTAN: Mbape i ekipa u neverici - fantastičan doček za "kraljevski klub"!
x EPA Daniel Gonzalez.jpg

18:17

Gde gledati večerašnje mečeve?

Ne propustiteFudbalKRALJEVI U KAZAHSTANU - LIVERPUL U PAKLU ISTANBULA: Evo gde možete pratiti prenos mečeva 2. kola Lige šampiona!
profimedia-1012230058.jpg