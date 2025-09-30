Slušaj vest

Utakmica prvog kola Lige šampiona na Enfildu je završena rezultatom 3:2 za Liverpul, a Simeone je u samoj završnici imao sukob sa navijačima domaćeg tima.

Simeone je krenuo da se obračuna sa pristalicama Liverpula koji su se nalazili blizu klupe Atletika. Dobio je crveni karton, a UEFA je odredila kaznu.

Argentinac neće moći da vodi Atletiko u utakmici drugog kola protiv Ajntrahta iz Frankfurta koja je na programu u utorak od 21 čas.

Kako je Simeone objasnio situaciju?

"Počnimo od dela koji se tiče mene. Nalazimo se u situaciji u kojoj nemamo pravo da reagujemo, nije dobro kada reagujemo, jer smo mi protagonisti. Ali, kao što se borimo protiv rasizma, moramo i protiv ovakvih uvreda. Klupe su odmah uz tribine i nije lako trpeti uvrede tokom cele utakmice", rekao je Simeone posle utakmice.

Virdžil van Dajk je u nadoknadi postigao gol za pobedu, a onda je trener madridskog tima krenuo ka navijačima.

"Pao je treći gol i, pored uvreda, bio je tu i jedan gest. I ja sam čovek. Neću ulaziti u to kakve su bile uvrede. Sa moje pozicije, trebalo je da ostanem smiren", poručio je i dodao:

"Dok društvo ne reši ovaj problem, svaki trener mora da živi sa tim, jer se to dešava stalno. Uvrede tokom cele utakmice. I gestovi. Ja sam taj koji mora da ostane smiren i da trpi uvrede, bilo koju situaciju. Zašto? Zato što sam u poziciji u kojoj moram da trpim?".

Za kraj je rekao sledeće:

"Uvek se govori o poštovanju, ali vas vređaju tokom cele utakmice sa tribina. Ne mogu ništa da kažem jer sam trener. Moja reakcija nije opravdana, ali posle 90 minuta uvreda nije lako. Sudija mi je rekao da razume situaciju. Nadam se da će Liverpul moći da poboljša ovaj aspekt i da će, kada identifikuju osobu koja je to uradila, biti posledica".

