Fudbaleri Real Madrida stigli su u Kazahstan na megdan Kairatu u 2. kolu  Lige šampiona.  

Svašta su "kraljevi" očekivali od dolaska u Kazahstan, ali je ih ono što su videli po sletanju na tlo ove dalekoistočne evropske zemlje potpuno šokiralo.

Mbape i ekipa su sleteli u sitne sate, ali i tada ih je na aerodromu dočekalo posluženje tradicionalne lokalne kuhinje, muzika domaćeg orkestra, ratnici u narodnoj nošnji, pa i nekoliko hiljada navijača.

Čak su ih navijači pratili u povorci do hotela, a tamo im ih "vukli za rukav" za autograme i slike.

Kairat će svakako kao domaćin pred svojom publikom pokušati da iskoristi i možda ukrade bod, ali će i Real na stadionu sigurno imati dosta simpatizera, što jasno pokazuju ovi snimci.

