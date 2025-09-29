Real stigao na daleko gostovanje
LIGA ŠAMPIONA
REAL STIGAO U KAZAHSTAN: Mbape i ekipa u neverici - fantastičan doček za "kraljevski klub"!
Fudbaleri Real Madrida stigli su u Kazahstan na megdan Kairatu u 2. kolu Lige šampiona.
Svašta su "kraljevi" očekivali od dolaska u Kazahstan, ali je ih ono što su videli po sletanju na tlo ove dalekoistočne evropske zemlje potpuno šokiralo.
Mbape i ekipa su sleteli u sitne sate, ali i tada ih je na aerodromu dočekalo posluženje tradicionalne lokalne kuhinje, muzika domaćeg orkestra, ratnici u narodnoj nošnji, pa i nekoliko hiljada navijača.
Čak su ih navijači pratili u povorci do hotela, a tamo im ih "vukli za rukav" za autograme i slike.
Kairat će svakako kao domaćin pred svojom publikom pokušati da iskoristi i možda ukrade bod, ali će i Real na stadionu sigurno imati dosta simpatizera, što jasno pokazuju ovi snimci.
